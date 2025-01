Lettera43.it - L’ambasciata d’Italia a Londra e la Fmsi organizzano un simposio sulle morti cardiache improvvise

Il 28 gennaio 2025, presso, si terrà unmedico-scientifico co-organizzato dalla rappresentanza diplomatica e dalla Federazione medico sportiva italiana () con la diretta collaborazione di Lord Polak, membro della Camera dei Lords. L’evento metterà a confronto cardiologi e medici sportivi italiani e britannici sul tema dei programmi di screening del rischio di morte cardiaca improvvisa nei giovani atleti. Si intitolerà Italy and UK pre-participation screening programme from elite to amateur: a common effort to prevent sudden cardiac death in the young. Ilsi inserisce nel quadro del memorandum of understanding di collaborazione bilaterale sottoscritto da Italia e Regno Unito nel 2023 che incoraggia il dialogo tra il personale medico dei due Paesi.