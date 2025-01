Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: come cambia l’attacco bianconero con il francese. Numeri, statistiche e tutte le possibili soluzioni offensive per Thiago Motta

di Andrea Bargione, mail reparto offensivo dei bianconeri con il? Tutti i, lee i ruoliLaha lavorato e sta lavorando molto in questa finestra di calciomercato di gennaio. Cristiano Giuntoli ha approfittato della finestra di riparazione per sopperire soprattutto alle lunghe assenze di Bremer, Cabal e Milik. Due i settori in cui i bianconeri avevano assoluta necessità di interventi: la difesa e. Se in difesa i bianconeri hanno già chiuso Alberto Costa, terzino più di spinta rispetto a Savona e si attende l’arrivo di Renato Veiga in uscita dal Chelsea, in attacco laha trovato l’attaccante per i prossimi sei mesi. Parliamo di, centravantidi proprietà del PSG e che arriva inin prestito secco.