Quotidiano.net - Io, uomo anoressico. “Quando salgo sulla bilancia tolgo anche la catenina”

Leggi su Quotidiano.net

Lucca, 24 gennaio 2025 – Pensa al cibo tutto il giorno, ha sempre fame. E mangia di continuo, con la testa. Al bar si riempie gli occhi di zucchero, creme, calorie. Poi prende un caffè amaro. A pranzo, una mela. E se lasegna un etto in meno quel giorno ha vinto. Claudio Gemignani ha 43 anni, è alto un metro e ottantatré e pesa 68 chili, quattordici in meno di quelli necessari per essere considerato un adulto sano. È consigliere comunale a Gombereto, comune di Bagni di Lucca, insegnante di religione alle elementari e fa parte della minoranza maschile che soffre di disturbi alimentari. Racconta l’anoressia come una partita a carte. Da un lato lui,e non più giovanissimo, dentro un inferno considerato riserva speciale per ragazzine. Dall’altro “la bastarda”, la malattia subdola che lo sfida da dieci anni.