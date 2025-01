Panorama.it - Il voto sul Jobs Act manda in tilt il Pd e divide la Schlein dal centrino di Ruffini

Leggi su Panorama.it

Alla fine il referendum promosso dalla Cgil contro ilAct sta prendendo la piega più divertente. Sta spaccando la sinistra che l’ha voluto a tutti i costi e sta, al tempo stesso, azzerando qualunque possibilità di alleanza con il nucleo di quell’entità che dovrebbe essere ilpromosso dal trio Paolo Gentiloni, Romano Prodi ed Ernesto Maria. Abbiamo dunque la conferma che il luogo in cui si spaccano più spesso gli atomi non sono le centrali nucleari ma i movimenti politici pescati dalla cosiddetta società civile. Il punto però è un altro. Se la sinistra allaha abolito i diritti sociali per battersi solo per i diritti civili (spesso del tutto avulsi dalla realtà), l’esperimento che ruota attorno asi batterà al massimo per i diritti degli esattori fiscali.