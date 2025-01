Quotidiano.net - Il libico rilasciato. Piantedosi in aula:: "Espulso perché pericoloso"

Il cittadinoNajeem Osema Almasri Habish è statoconsiderato. Esi trovava a piede libero in Italia. Il governo è pronto a dare al Parlamento "un’informativa di maggiore dettaglio" la prossima settimana. Il ministro Matteosceglie una posizione interlocutoria e prudente sul caso del rilascio del trafficante di uomini, Njeem Osama Almasri Habish, arrestato sabato a Torino su mandato della Corte penale internazionale. Non spiegaAlmasri è stato riaccompagnato a Tripoli con un volo dello Stato italiano. E soprattutto – ma quello non è di sua competenza – non dice una parola sul ministero della Giustizia, che non ha risposto al procuratore generale di Roma che gli chiedeva se volesse proporre l’arresto, provocando la scarcerazione dell’attuale capo della polizia giudiziaria libica.