"Ho detto una bugia e non sapevo come uscirne". Rosa Vespa racconta il rapimento

AGI - Non ha mai voluto fare del male alla piccola Sofia e, dal momento in cui è entrata in clinica,dice di ricordare poco. La 51enne cosentina è stata arrestata nella notte di martedì per aver rapito una neonata di appena un giorno nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza. Sofia è stata ritrovata dalla Polizia nel giro di tre ore. Ma oggi è stato il giorno tanto atteso, quello in cui– la donna che ha finto per nove mesi di essere incinta di un maschietto – hato la sua versione dei fatti nel carcere di Cosenza. La 51enne, assieme a uno dei suoi legali, l'avvocato Teresa Gallucci (che la difende con il collega Gianluca Garritano) ha risposto a tutte le domande del gip Claudia Pingitore e del pm Antonio Bruno Tridico. La donna ha spiegato di averto per nove mesi di essere incinta e che da unane derivavano tante altre da cui non riusciva più a