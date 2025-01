Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: "Con la Lazio è importante, non decisiva. Cena voluta dal gruppo"

Firenze, 24 gennaio 2025 - Raffaele, tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa dal Media Center del Viola Park all'antivigilia della partita contro la, partendo dal bruciante pareggio subito contro il Torino. “Come sempre analizziamo tutto quello che ci succede. Col Torino eravamo in pieno controllo dopo averla sbloccata. Abbiamo sprecato diverse occasioni per fare il raddoppio. Loro buttavano molte palle sù, hanno trovato il gol su un nostro errore in uscita. La squadra lo sa che sarebbe servito qualcosa in più nel secondo tempo, dal punto di vista dell’atteggiamento. In questo momento è la vittoria ciò che ci serve e ciò che ci manca. Lo sappiamo. Proveremo già da domenica a ritrovarla per uscire da questo trend”. Avete fatto anche unper ritrovarvi.