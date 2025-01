Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, la coppia Hamilton-Leclerc da oltre 100 milioni di dollari: l’impatto sui conti e perché è un all-in per il titolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Effettosue Formula Uno, come era prevedibile. Un colpo dalle proporzioni mediatica enormi, basti vedere i 5.2di like sull’account Instagram della F1 alla prima foto ufficiale di Lewis per il team del Cavallino, che lo ritraeva con un impeccabile completo blu davanti a casa, l’ex abitazione e ufficio di Enzoa Fiorano. Un’immagine dal forte significato simbolico, con le sette finestre aperte dell’abitazione a indicare il numero di titoli vinti dal pilota britannico, studiata nei minimi dettagli e capace di polverizzare un’altra immagine, decisamente più spontanea, diventata iconica e capace di raccogliere 4.6di like sul citato account: il selfie di Charlesin divisa nera con alle spalle il popolo di Monza dopo la vittoria del Gran Premio 2024 sul circuito brianzolo.