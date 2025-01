Lettera43.it - Fantasanremo, come funziona e come partecipare

Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio all’Ariston. Puntualeun orologio arriva anche il, il concorso nato nel 2020 da un gruppo di amici di Porto Sant’Elpidio che ha rapidamente conquistato i social e i telespettatori di tutta Italia.nel più celebre Fantacalcio dedicato al campionato di Serie A, ciascun partecipante dovrà comporre la propria squadra scegliendo fra gli artisti che saliranno sul palco della manifestazione. Per farlo potrà sfruttare una moneta virtuale, i Baudi (in onore del celebre conduttore Pippo), che gli consentono di “acquistare” il proprio paladino. L’iscrizione è totalmente gratuita ed è consentita fino al 10 febbraio, giorno antecedente il Festival, «salvo ulteriori proroghe». In palio nessun premio in denaro ma,spiega il sito ufficiale, la «Gloria Eterna».