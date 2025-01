Lanazione.it - Ex Cementificio Sacci al Corsalone: Ceccarelli e De Robertis: “Serve un intervento per la messa in sicurezza e per la riqualificazione dell’area”

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Exale De: “unper laine per la”. I Consiglieri regionali del Partito democratico Vincenzoe Lucia Dehanno inviato una comunicazione ufficiale ai Comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna per sottoporre alla loro attenzione la delicata situazioneex. Si tratta di una questione di grande rilevanza ambientale e sanitaria: secondo anche le ultime analisi condotte da ARPAT e ASL, nell’area sono ancora presenti materiali pericolosi, tra cui rifiuti contenenti amianto e fibre artificiali. La progressiva fatiscenza delle strutture, accompagnata dall’assenza di interventi risolutivi, rappresenta un rischio concreto per la popolazione residente e per l’ambiente circostante.