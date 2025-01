Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Bonacci: "Il Montefano ha fame di punti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ci attende una partita molto dura con la K Sport, formazione costruita per essere protagonista: è seconda in classifica, dall’8 dicembre non subisce gol e ha infilato quattro vittorie di fila". Simone, attaccante del, parla del match di domenica. "Abbiamodi, i pesaresi troveranno unagguerrito e deciso a tirarsi fuori da questa delicata posizione in classifica. Siamo reduci da buone prove in cui abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato". La squadra è stata rinforzata con Daniele Ferretti. "È un ottimo giocatore che si è ambientato subito. Le sue doti sono fuori discussione, per lui parla una carriera spesa tra i prof. Ha portato qualità ed esperienza". Nelle ultime stagioni ilè sempre stato in alta classifica, quest’anno la realtà è diversa.