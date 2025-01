Ilgiorno.it - Dal jazz ad Auschwitz, andata senza ritorno: sulle tracce di Renato Levi e dell’amico Ezio

Milano – La posa dell’ultima pietra d’inciampo - in via Fatebenefratelli 12 - è accompagnata dalla musica: è la chiusura di un cerchio. In quel civico, in una palazzina che non c’è più, è nato, intellettuale, editore, importatore di musica, proprietario di un negozio di dischi a due passi dalla Scala. Fino alle leggi razziali, fino all’arresto nel dicembre 1943 e alla sua partenza dal Binario 21. Non ha fatto piùda. Per troppi anni Milano l’ha dimenticato. Ottant’anni dopo, un musicologo del Conservatorio di Milano, Luca Bragalini, non solo è riuscito a ricostruirne la storia - documento dopo documento - mettendosianche del suo amicoista, ma ha unito le due famiglie, che sono arrivate da tutta Italia, da Parigi, dalla Svizzera e persino da Sydney e Londra per ricordarli.