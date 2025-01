Fanpage.it - Cos’è la tempesta Eowyn, il “ciclone bomba” tra Irlanda e Regno Unito e cosa rischia l’Italia

Laè un potenteextratropicale che si è formato nell’Atlantico settentrionale, classificato come “” perché la pressione atmosferica al centro dellaè scesa di almeno 24 millibar in 24 ore. Laè la quinta della stagione delle tempeste di vento europee 2024-2025: sta colpendo, con raffiche che hanno raggiunto i 180 km/h e intense precipitazioni, anche nevose in alcune aree della Scozia.non sarà interessata, anche se il richiamo di correnti umide atlantiche operato dallaporterà qualche pioggia al Centro-Nord e neve sulle Alpi.