Tarantinitime.it - Carcere di Taranto, Maiorano (FdI): “In arrivo nuovi rinforzi”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time Quotidiano“In23agenti che entreranno in servizio presso la casa circondariale di. Una risposta concreta che arriva a distanza di qualche mese dalla visita del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, all’interno della struttura penitenziaria ionica. L’assegnazione di questiagenti rappresenta un segnale tangibile che dimostra l’attenzione del Governo Meloni nell’affrontare con serietà il problema che riguarda la carenza di organico nelle carceri italiane e, in particolare, nel nostro territorio. Stiamo lavorando per cercare di rafforzare ancora di più l’organico penitenziario attraverso il potenziamento del personale rispetto al normale turn over. A maggio 2025, infatti, prenderanno servizio 2568agenti al termine del 185° corso, mentre sono state già avviate le procedure per il reclutamento di altre 3246 unità previste dal bando pubblicato lo scorso 15 gennaio.