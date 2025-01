Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: Parigi guida, Milano osserva Mps e Mediobanca

Lesi allineano all'Asia e viaggiano positive con i listini mondiali che si avviano a chiudere la settimana a livelli record dopo che il presidente Usa, Donald Trump, è sembrato ammorbidire il suo approccio verso i dazi sulla Cina. Più di tutte avanzache sale dell'1%. Aresta la lente sul risiko con l'offerta di Mps (-7,8%) su(+4,9%). Il Ftse Mib guadagna mezzo punto e si conferma sopra i 36mila punti. Tra le Piazze più caute Francoforte (+0,29%) e Madrid che è negativa (-0,31%) insieme a Londra (-0,39%). Sullo Stoxx 600, l'indice del Vecchio Continente, è in evidenza il lusso con Moncler che a Piazza Affari sale del 5,2%. I future su Wall Street restano in negativo mentre in agenda dagli Stati Uniti sono in programma i Pmi ma anche le vendite di abitazioni, la fiducia dei consumatori del Michigan e agli indici della Fed di Kansas City.