AZ-Roma, Goes su Hummels: "Non voleva darmi la maglia"

La partita di Europa League persa contro l’AZ ha certificato per l’ennesima volta il mal di trasferta che affligge la squadra capitolina. Nonostante la buona prestazione, laè uscita dall’AFAS Stadion con 0 punti e solo un reale tiro nello specchio della porta avversaria. Il match in terra olandese, inoltre, ha visto l’ottima prestazione di Wouter,Il difensore classe 2003 dell’AZ si è messo in risalto soprattutto per la sua fisicità e la sua furbizia che è costata un giallo a Dovbyk e la consequenziale uscita alla fine del primo tempo. Il roccioso centrale olandese è stato anche protagonista di un simpatico siparietto con Mats: “Ottimo difensore, ha tanta esperienza. Dopo la partita volevo scambiare lacon lui, ma all’inizio nondarmela. In seguito è tornato da me e me l’ha data comunque”.