Australian Open Sinner di nuovo in finale Sfiderà Zverev

L’azzurro ha battuto Ben SheltonJannik, domenica mattina scenderà in campo alla Rod Laver Arena per la sua terzain una prova Slam. L’azzurro, oggi a Melbourne, si è imposto in tre set sull’americano Ben Shelton, battuto per 7-6 6-2 6-2.Ora, inil tedesco Alexander, battuto recentemente a Cincinnati e che oggi ha usufruito del ritiro di Novak Djokovic. Il tedesco è alla ricerca del primo titolo Slam, dopo la sconfitta agli USdel 2020 contro Thiem.Diventa anche il secondo giocatore italiano con più finali Slam conquistate, alle spalle di Nicola Pietrangeli a quota quattro.Intanto, Djokovic in conferenza stampa ha parlato del ritiro: “Se avessi vinto il primo set ci avrei provato per qualche altro game, forse ancora un set, ma sentivo che le cose stavano peggiorando.