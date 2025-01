Australian Open 2025 | Sinner torna in finale Shelton al tappeto in tre set Sarà sfida a Zverev

Leggi su Sportface.it

Jannikinagli. Il campione in carica ha impiegato due ore e trentasei minuti per piegare la resistenza di Ben, con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2. L’americano si è giocato le sue chance soprattutto nel primo set, ma non è riuscito a sfruttare due set point sul servizio, poi l’altoatesino ha preso il sopravvento. L’azzurro ha incontrato qualche difficoltà con la prima di servizio nella prima parte di match, ma con l’andare dell’incontro si è sbloccato sfruttando quasi tutte le chance che il suo avversario gli ha concesso.Jannik raggiunge inAlexander, che ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic:dunque una spettacolaretra i primi due del ranking Atp.diventa anche il tennista più giovane a livello maschile a raggiungere due finali agliall’età di 23 anni e 163 giorni: per trovare chi ha fatto meglio di lui bisognare indietro di oltre trent’anni a Jim Courier, che nel 1992 raggiunse la sua primaa 21 anni e 162 giorni e la seconda l’anno successivo a 22 anni e 167 giorni.