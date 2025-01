Lanazione.it - "Aspetto giustizia per il babbo". Stragi, grande attesa a Cavriglia

di Filippo BoniAREZZOIl vento di gennaio sfoglia e graffia il giornale semi accartocciato sulla panchina della memoria di Meleto Valdarno. S’intravede un titolo: "Strage di Falzano: risarcimenti per le vittime". "Vedo che finalmente la magistratura ha capito, le sentenze per il risarcimento dei familiari delle vittime dellestanno lentamente e progressivamente arrivando. Spero sia così anche perche ha pagato con 192 morti la ritirata aggressiva dei nazisti e ora siamo oltre cento ad attendere i verdetti dei giudici che dovranno esprimersi nei prossimi giorni". Giampaolo Camici guarda per terra mentre cammina nel nuovo monumento ai caduti di Meleto. Sul muro i nomi delle 93 vittime del suo paese incisi nel corten. "Tra questi nomi c’è quello di mioAndrea; non l’ho mai conosciuto, io stavo in grembo di mia madre quando lo fucilarono e lo bruciarono a Meleto, il 4 luglio.