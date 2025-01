Liberoquotidiano.it - Anziani cacciati dal circolo, "troppo filo-russi": Bologna, l'ultima sconcertante decisione di Lepore

Nella città più rossa d'Italia, il comune - amministrato da Matteo, sindaco del Pd - sfratta glida un centro sociale perché sarebbero. Ada anni esiste e opera Villa Paradiso, nel Savena. Si tratta di un centro sociale che conta circa 500 soci di cui l'80% donne. All'interno della clinica sono previste svariate attività, come lo yoga, la ceramica, il teatro, il cucito e il flamenco. Poi c'è il corso "cadi con Pino": "Dopo i 40 anni se sai come cadere eviti complicazioni e preservi l'incolumità fisica”. Ma tutti questo avrà un fine. Il comune di, amministrato dal sindaco dem Matteo, ha pensato bene di cessare le attività della Casa del Quartiere. Stando ai dem, il centro sociale vedrà lo sviluppo di “un progetto di welfare di prossimità” non specificato.