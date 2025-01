Ilfattoquotidiano.it - Amanda Knox condannata in via definitiva per calunnia nei confronti di Lumumba: “Lo accusò dell’omicidio di Meredith Kercher”

calunniò Patrick, accusandolo ingiustamentedi, avvenuto a Perugia il primo novembre 2007. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a uno dei rivoli giudiziari legati al delitto della studentessa americana, confermando la condanna a tre anni di carcere, già scontati, per la cittadina americana. Una sentenza che, secondo, presente in aula a Roma, rende finalmente giustizia: “Sono molto soddisfatto perchéha sbagliato e questa condanna la deve accompagnare per tutta la vita. Me lo sentivo e saluto con grande onore la giustizia italiana”, ha commentato dopo la decisione dei supremi giudici.Diametralmente opposta la reazione dei difensori di, che si dicono “increduli” e parlano di “sentenza totalmente inaspettata e ingiusta per”.