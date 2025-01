Secoloditalia.it - Alluvione 2023, FdI smaschera il governatore Giani: ecco la verità sui fondi, non si specula sulle tragedie

“All’indomani dell’del novembre, dissi che da parte nostra non ci sarebbe stata mezza parola polemica verso la Regione Toscana per rispetto delle famiglie e delle imprese colpite. Ci siamo concentrati sull’emergenza, offrendo collaborazione a tutti i livelli istituzionali – dal governo al Parlamento Europeo, fino alle amministrazioni locali – per portare risorse e soluzioni concrete”. Così l’europarlamentare toscano di FdI-Ecr Francesco Torselli, intervenendo alla conferenza stampa dal titolo “Le bugie della Regione Toscana sull’’., FdI: ora basta con le bugie di‘‘Oggi possiamo dire – ha proseguito Torselli – che sono stati stanziati 122,2 milioni di euro dal governo nazionale, a fronte dei 128 richiesti dalla Regione e 67,8 milioni dall’Ue.