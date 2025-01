Biccy.it - Alessandro Cattelan: “Il motivo per cui molti vip hanno rifiutato l’invito a Hot Ones”

Leggi su Biccy.it

è attualmente su RaiPlay con HotItalia, un programma molto famoso negli Stati Uniti, in cui una celebrità viene intervistata mentre mangia alette di pollo estremamente piccanti.Nel corso dell’intervista con la sua ultima ospite, Michela Giraud,ha rivelato di aver ricevutorifiuti da parte di personaggi dello spettacolo che non volevano partecipare al programma per unben preciso. Nessun problema con le alette di pollo, né con il piccante o con la piattaforma: ildei rifiuti sarebbe l’imbarazzo delle celebrità nel farsi vedere mentre mangiano., com’è nato HotItalia“Hotè un format che da tempo seguo su YouTube” – ha dichiarato durante la presentazione del programma – “E che mi ha sempre divertito molto, tanto che in una puntata di Stasera c’èlo abbiamo riproposto per una intervista, dichiarando apertamente l’ispirazione e ci è arrivata una diffida! A quel punto mi è sembrato giusto contattare la casa di produzione dicendo che invece che diffidarmi.