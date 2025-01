Ilrestodelcarlino.it - "Zls, lavoro lungo e di contenuto. Si snoderà nel corso degli anni"

Il primo a chiedere un coinvolgimento del sistema produttivo nel comitato di indirizzo della Zls è stato il presidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Giorgio Guberti. Un appello, quello del vertice camerale, raccolto dal vicepresidente della Regione Vincenzo Colla che esprime una volontà molto chiara. "Crediamo – scandisce l’assessore regionale – che un rappresentante di Unioncamere in seno al comitato d’indirizzo rappresenti un valore aggiunto. Per cui, è nostra intenzione coinvolgere gli esponenti del mondo produttivo nei ragionamenti che verranno sviluppati attorno alla Zona Logistica Semplificata, nel solco di una tradizione metodologica messa in campo dain questa Regione". Adesso, le Camere di Commercio dovranno formalizzare una richiesta che verrà inoltrata ai ministeri competenti e a Palazzo Chigi per l’aggiornamento della prima stesura del decreto istitutivo.