Via alla prevendita dei biglietti

È scattata ieri ladeidi Carpi-Spal. I tagliandi sono disponibili online e nei punti vendita Vivaticket. Il termine ultimo per acquistarli nel settore ospiti è domani alle 19, mentre come al solito il giorno della gara per i tifosi della squadra che gioca in trasferta non sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso. Per il biglietto è necessario essere muniti di Spal Card. La disponibilità per gli ospiti è di 500 tagliandi. I costi sono i seguenti: intero 15 euro più diritti di, ridotto (donna, Over 65 e Under 18) 13 euro più diritti di. In provincia di Ferrara, i rivenditori autorizzati Vivaticket sono i seguenti: L’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 31 a Ferrara), Tabaccheria Estense (via Pomposa 29 a Ferrara), Punto Snai Ferrara (via Majocchi Plattis a Ferrara), Tabaccheria Giornali Malborghetto (via Santa Margherita 297 a Malborghetto di Boara).