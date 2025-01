Linkiesta.it - Trump vuole convincere Putin a fermare l’invasione dell’Ucraina con le buone e con le cattive

«Fermati ora e METTI FINE a questa ridicola guerra! NON FARÀ CHE PEGGIORARE. Se non raggiungiamo un “accordo” subito non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti». L’avvertimento arriva dal social Truth e non porta la firma di un utente qualsiasi: è il presidente degli Stati Uniti, Donald. Si rivolgeva direttamente a Vladimir. Nel post voleva sembrare perfino dialogante, perché aveva iniziato mettendo le mani avanti: «Non voglio fare del male alla Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la Seconda guerra mondiale, dove ha perso quasi sessanta milioni di persone».Dopotutto,si è vantato più volte di avere la capacità di porre fine alla guerra in ventiquattro ore.