Inter-news.it - Sparta Praga-Inter, decide Lautaro Martinez. Ora c’è il Lecce! | Inter Chat Live

Leggi su Inter-news.it

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. È l’indomani di, decisa dallo strepitoso gol di, ma è anche il giorno in cui i nerazzurri tornano ad allenarsi in vista del.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. All’indomani del successo in Champions League contro lo Slavia, la squadra di Simone Inzaghi deve già rimettersi a lavoro. All’orizzonte c’è la trasferta contro ildi Marco Giampaolo, in programma domenica pomeriggio al ‘Via del Mare’.