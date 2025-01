Dilei.it - Sanremo 2025, Fedez canta Battito. Di cosa parla la canzone

è uno dei concorrenti più attesi del Festival di: reduce da un periodo personale faticoso e molto discusso, ilnte ha scelto di tornare sul palco del Teatro Ariston con, unache, in un certo senso, può permettergli di raccontare ancora una volta luci e ombre di una condizione che lo accompagna da tempo.al “Festival di”Continua a farre di sé: ilnte, ormai sulla bocca di tutti da diversi mesi prima per via della fine della relazione con Chiara Ferragni, poi per alcune spiacevoli situazioni che lo hanno visto protagonista con Tony Effe, anche lui concorrente del Festival di, torna are su uno dei palchi più amati dai fan della musica italiana.Non è la prima volta che il rapper prende parte alla kermesse: indimenticabile il suo secondo posto nel 2021 con Francesca Michielin grazie allaChiamami per nome, e la sua presenza nel 2023, anno in cui Chiara Ferragni ha accompagnato Amadeus nella conduzione in due serate.