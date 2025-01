Secoloditalia.it - Quarticciolo, niente Cpr per il tunisino che ha aggredito i poliziotti. I giudici respingono il trattenimento

Si respira aria di impunità per i protagonisti dell’aggressione alla volante della polizia dello scorso 16 gennaio al, quartiere off limits della Capitale, regno incontrastato di spaccio e violenze e per questo inserito nel piano Caivano. La Corte d’Appello di Rom ha respinto la richiesta della questura di trattenere in un Cpr uno degli ‘eroici’ aggressori alle forze dell’ordine. La notizia surreale ma vera è riportata con dovizia di particolari da La Verità che ha visionato le carte. La cronaca è nota: la scorsa settimana una ventina di abitanti della zona ha tentato di proteggere due spacciatori dall’arresto, accerchiando le volanti. Gli agenti vengono accerchiati e aggrediti dalla gente e devono chiamare rinforzi. Ma in fondo non è così grave, la colpa, scava scava, per la sinistra includente è deimanganellatori.