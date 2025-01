Noinotizie.it - Puglia, carenza idrica: Occhito, un quarto dell’acqua di un anno fa Geologi

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine deidella:“Le piogge di questi giorni, nonostante siamo in pieno inverno, non sono sufficienti a farci superare la lunga siccità che ci ha investiti dalla scorsa Primavera. Basta vedere i dati relativi alla diga diper rendersene conto.Alla data odierna la diga, che ha una capacità totale pari a 333 milioni di mc di acqua, presenta una disponibilitàdi 37.120.680 mc con un livello di 174,88 m/slm contro i 123.788.760 mc di acqua presenti nella diga il 21 gennaio 2024. Tali dati sono chiari: continuano a scarseggiare le piogge e manca una ricarica sia della falda che degli invasi. E il punto resta questo: il clima sta cambiando e non possiamo confidare solo sulle precipitazioni specie per alcune attività produttive come l’agricoltura.