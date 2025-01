Terzotemponapoli.com - Pavarese: “I bianconeri sono ancora imbattuti ed un ostacolo duro”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Gigi, ex direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Napoli Magazine Live. Di seguito le parole ai microfoni di Radio Punto Zero.: “Non credo che gli azzurri possano dare una spallata decisiva al campionato in questa giornata”Così il dirigente: “La sfida con la Juventus porta tensione e fibrillazione ai tifosi del Napoli. Non credo che gli azzurri possano dare una spallata decisiva al campionato in questa giornata. Potrebbe accadere nelle successive due quando l’Inter dovrà giocare contro Milan e Fiorentina. Ied unmolto. Stanno crescendo e a Bergamo hanno fatto una partita molto interessante dal punto di vista fisico. Conte avrà blindato la squadra dai facili entusiasmi dell’ambiente e avrà riportato tutti alla realtà e all’ordine, non bisogna sottovalutare nessuno.