Ilrestodelcarlino.it - Ordine al Merito ad Agirelli:: "Insostituibile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata accolta la segnalazione dell’Avis comunale di Forlì per il conferimento dell’aldella Repubblica Italiana ad Alessandra, attuale direttore generale dell’associazione. La richiesta, inviata i primi giorni di gennaio 2024 e firmata dal presidente di Avis Forlì, Roberto Malaguti, prendeva le mosse dal riconoscimento della "perizia, laboriosità e buona condotta morale" dimostrata daper il servizio ininterrotto di oltre 40 anni a favore della sezione locale dell’Avis. Nella richiesta, indirizzata all’ex Prefetto di Ravenna (provincia nella quale la dipendente di Avis Forlì è residente), Castrese De Rosa, si leggeva inoltre che l’onorificenza era auspicata per "l’eccellente ed instancabile lavoro profuso, con uno slancio ed un coinvolgimento personale che va ben oltre l’impegno lavorativo" e per il riconoscimento di Alessandracome "risorsa" per l’Associazione, in particolare per quel che riguarda la cura delle relazioni con le Istituzioni, i soci e i donatori.