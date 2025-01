Pronosticipremium.com - Nuovo allenatore cercasi, Ranieri criptico: Farioli è davvero un’idea?

Non è un mistero che al termine della stagione la Roma dovrà cambiare. Claudioha infatti ribadito che lascerà la panchina giallorossa per dedicarsi al suoruolo dirigenziale, per il quale si sta già muovendo in queste settimane per cercare un tecnico con un profilo adatto. Sono tanti i nomi che sono circolati, dai grandi sogni come Gasperini, Allegri e Ancelotti, fino al altri come Montella e De Zerbi. Negli ultimi giorni sarebbe stato affiancato alla Capitale anche Francesco, attualmente all’Ajax.: “Ricevo un sacco di telefonate, facile fare associazioni”A parlare di questo possibile interessamento della Roma e di presunti contatti con, è stato lo stessoin conferenza stampa: “Ricevo un sacco di telefonate. Fa parte del nostro lavoro parlare con i colleghi, allenatori, dirigenti.