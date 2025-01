Quotidiano.net - Neonata rapita nella culla

Sono loro le protagoniste. Una madre che ha appena partorito e una donna che figli non ne ha e non può averne. Ma che insegue, con testarda follia, una maternità surrogata e fasulla, costruita con una messinscena arruffona, sfruttando le falle della vigilanza. Valeria e Rosa sono le estremità di un arco: la prima è una mamma di 24 anni che,clinica Sacro Cuore di Cosenza, ha accanto, avvolta in uno scialletto rosa, la piccola Sofia che ha partorito da un giorno e che andrà a fare compagnia al fratellino più grande. L’altra è Rosa, 51 anni, architetto, che si finge infermiera pur di mettere a segno un piano sconsiderato e criminale: sottrarre la figlia di un’altra e farla diventare sua. Creare, cioè, una maternità che nasce dalla violenza. Rosa e il marito Moses Aqua, 43 anni, mediatore culturale di origini africane, lo pianificano da mesi, simulando una finta gravidanza.