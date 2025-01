Morte di Satnam | altri due arresti da parte dei carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

Proseguono le indagini sul drammatico caso diSingh, il bracciante indiano morto lo scorso giugno dopo un incidente sul lavoro a Borgo Santa Maria, Latina. Singh, che aveva perso un braccio mentre lavorava nei campi, era stato tragicamente abbandonato davanti casa senza ricevere soccorsi.Dopo l’arresto del titolare dell’azienda agricola, Antonello Lovato, accusato di omicidio doloso, oggi è stato fermato anche il padre, Renzo Lovato, insieme a un altro individuo. Entrambi sono stati posti in custodia cautelare in carcere con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.Le accuse: un sistema di sfruttamento organizzatoSecondo la Procura di Latina, i due arrestati avrebbero agito in concorso, perpetuando un sistema di sfruttamento pluriaggravato ai danni dei lavoratori.