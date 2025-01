Ilrestodelcarlino.it - MonnaElisa, da X-Factor all’X-Ray:: "Sono carica ed emozionata"

Domenica 26, alle 21,-Ray (via Bertini 98), Elisa Malpezzi, in arte, presenterà dal vivo per la prima volta il suo album di debutto ‘1721’, accompagnata dalla sua band. La giovane cantante forlivese, reduce dall’esperienza a X-, ha conquistato i giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia ottenendo quattro ‘sì’ e raggiungendo il bootcamp sotto la guida di Agnelli. Sebbene il percorso nel talent si sia interrotto prima dei live serali,, classe 2003, è determinata a proseguire la sua carriera musicale partendo dalla sua città natale. Nel settembre del 2023 si era già fatta notare alla Fabbrica delle Candele, spazio in cui si sviluppano le attività delle Politiche giovanili del Comune, con lo spettacolo ‘Una fra tante’, un progetto che univa anche video e testimonianze sull’alluvione che aveva colpito il territorio pochi mesi prima – prima di partecipare al talent ’Amici di Maria de Filippi’.