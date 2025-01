Lapresse.it - Milano, abusi edilizi su torre via Stresa: in 8 a processo

Leggi su Lapresse.it

Partirà il prossimo 11 aprile il primopenale per l’urbanistica di. Lo ha deciso la gup di, Teresa De Pascale, che ha rinviato a giudizio perotto fra costruttori, architetti, funzionari e dirigenti del Comune per la realizzazione della ‘’, il grattacielo di 82 metri per 24 piani di via22, affacciato su piazza Carbonari, autorizzato con una Scia come “ristrutturazionea” dopo la totale demolizione e ricostruzione dei due edifici precedenti, rispettivamente da 2 e 3 piani. Il dibattimento – il primo che parte dalle circa 20 inchieste su urbanistica e cantieri della città aperte negli ultimi due anni e mezzo – si celebrerà davanti ai giudici della settima sezione penale del tribunale meneghino.Gli imputati e le accuseL’inchiesta dei pubblici ministeri Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunta Tiziana Siciliano contesta a vario titolo le ipotesi die lottizzazioneva in concorso ai costruttori Stefano e Carlo Rusconi come rappresentanti legali della società Opm, l’architetto Gianni Maria Ermanno Beretta dello studio Beretta Associati come progettista e direttore lavori (per il quale invece è scatta la prescrizione per l’accusa di false asseverazioni nel procedimentoo), gli ex dirigenti del Comune diGiovanni Oggioni (già direttore delle Sportello Unicoa e membro della commissione per il paesaggio) e Franco Zinna, ex numero uno della Direzione Urbanistica di Palazzo Marino e i tre funzionari dello Sportello unicoa di Palazzo Marino che si sono occupati della pratica ‘’.