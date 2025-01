Oasport.it - Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro! Infortunio alle spalle

Leggi su Oasport.it

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del ritorno in gara di, dopo due mesi di assenza per l’rimediato lo scorso 30 novembre nel corso della seconda manche del gigante di Killington. La fuoriclasse americana hato infatti, tramite un video postato sui social, che prenderà parte allo slalom speciale di Courchevel in programma giovedì 30 gennaio.La 29enne nativa di Vail parteciperà dunque all’ultima gara della Coppa del Mondo femminile prima della pausa per i Campionati Mondiali di Saalbach, previsti dal 4 al 16 febbraio. Sfumata la rincorsa alla Sfera di Cristallo, la competizione di Courchevel rappresenterà quindi un vero e proprio test agonistico perin vista della rassegna iri.La sciatrice statunitense sembra aver ormai completato il suo percorso di recupero dall’incidente di Killington, in cui si era procurata una serie di traumi e un’abrasione al fianco dovendo poi sottoporsi ad un intervento chirurgico.