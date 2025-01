Ilrestodelcarlino.it - Marzocchi Pompe, ritirati i 38 licenziamenti

Laritira i. Tutti salvi, per ora, i 38 dipendenti dellaSpa, per i quali la storica azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita die motori a ingranaggi esterni, aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale. E’ questo l’esito dell’incontro che ieri pomeriggio ha visto di fronte sindacati e direzione dell’azienda che occupa in totale 254 dipendenti nei due stabilimenti di Casalecchio e Zola. Davanti i cancelli e nel cortile della sede di via Grazia, i lavoratori avevano incrociato le braccia per quattro ore di sciopero con presidio a difesa dell’occupazione e della ricerca di soluzioni non traumatiche. E questo a fronte delle difficoltà manifestate dall’azienda che venerdì scorso, senza preavviso, con una Pec inviata a sindacati e istituzioni aveva descritto una ‘contrazione di mercato irreversibile’ derivato dalla crisi del settore automotive, e da un calo di ordini del 15% registrato nel 2024, a fronte della quale diceva di avere "esaminato con la massima attenzione la possibilità di porre rimedio alla situazione tramite provvedimenti diversi dal licenziamento collettivo del personale.