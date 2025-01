Inter-news.it - La Lazio vola e va direttamente agli ottavi: Real Sociedad schiantata

Lavince 3-1 con ladi Europa League. Si ride sull’altro lato del Tevere, mentre la Roma ha perso.VITTORIA NETTA – Allabasta un punto da dover conquistare trae Braga per ottenere la matematica certezza di arrivaredi finale senza passare dai playoff. All’Olimpico arriva appunto la squadra basca, sempre molto temibile e pericolosa. Ma non è serata, anzi ladomina gli spagnoli prendendosi la scena. Il match si sblocca subito con la rete al quinto minuto di Mario Gila. Il difensore bravissimo e puntuale a battere Remiro. Lanon demorde e anzi alla mezz’ora riceve un’altra buona notizia: ossia l’espulsione per doppia ammonizione di Munoz. Baschi in dieci. I biancocelesti ne approfittano subito con un uno-due letale firmato tra il 32? e il 34? da Zaccagni e dal Taty Castellanos.