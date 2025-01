JENNIE | il 7 marzo arriva ‘Ruby’ il debutto solista dell’artista k-pop

Leggi su Funweek.it

La superstar globale, membro delle BLACKPINK, è pronta a conquistare la scena musicale internazionale con il suo primo album, in uscita il 7per ODDATELIER/Columbia Records. Il progetto, già disponibile per il pre-order, promette di mostrare tutta l’ecletticità e il talentosudcoreana.Quindici i brani della tracklist, tra cui il singolo già annunciato Mantra, che spazieranno tra diversi generi, confermando la capacità didi reinventarsi e sorprendere. E non mancheranno collaborazioni di altissimo livello, con featuring di artisti come Childish Gambino, Doechii, Dominic Fike, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis.Cover album da Ufficio StampaL’album sarà disponibile sia in formato digitale sia in versioni fisiche esclusive, tra cui Photobook (in due versioni distinte) e CD digipack.