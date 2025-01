Iter lunghi colloqui stressanti e pochi aiuti statali | così sempre più bambini rimangono in attesa di adozione

Leggi su Open.online

di madre nota dichiarati adottabili continuano a crescere, le famiglie disposte ad accoglierli sonomeno. È l’allarme lanciato alla presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto, secondo cui «situazioni di abbandono morale e materiale da parte delle famiglie d’origine» si combinano con lo spauracchio delle «narrazioni negative» sull’. Ma anche l’, lungo e stressante per le coppie, gioca un ruolo importante nel calo di domande.Le questioni demografiche e i dubbi dei genitoriNel capoluogo lombardo, attualmente, ci sono 23 bimbi in, quasi tutti sotto i sei anni. A livello nazionale, in uno spazio di vent’anni, il rapporto tra domande eadottabili si è dimezzato: se nel 2004 erano 1.425 richieste per 148 piccoli, nel 2024 si è passati rispettivamente a 419 e 78.