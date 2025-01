Inter-news.it - Inter, un pass da conquistare. Febbraio sarà in salita

Leggi su Inter-news.it

Simone Inzaghi e l’non vogliono sbagliare l’occasione in casa contro il Monaco. Unaggio diretto in Champions League significherebbe meno tensione.LAVORO – Con la vittoria in casa dello SpartaPraga, l’diSimoneInzaghisi rilancia in vista della qualificazione diretta agli ottavi di finale di ChampionsLeague. L’eventuale traguardo europeo, darebbe ai giocatori dell’un momento di respiro a. A questo si andrebbe ad aggiungere la possibilità, se la Fiorentina fa il suo percorso netto in Conference League, di recuperare già nel prossimo mese la sfida saltata a dicembre a causa del malore di Edoardo Bove. L’eventuale recupero a, farebbe alla squadra di Inzaghi la serenità di poter giocare la rincorsa contro il Napoli di AntonioConte senza nessun asterisco cosi da evitare i fantasmi di tre anni fa con il Bologna.