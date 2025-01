Movieplayer.it - Il ritorno di Zelig, un varietà comico per un pubblico generalista (che non c'è più)

Dopo un anno di stop su Canale 5 è tornato il programma. Ma ha ancora senso una comicità pensata per un, mentre ilsi fa sempre più frammentato? Ventidue edizioni e sentirle tutte: rimasto a riposo nel 2024, con l'inizio del nuovo anno è tornato. Condotta ancora da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, questa 22esima edizione ha debuttato su Canale 5 la scorsa settimana in prima serata. Gli ascolti L'esordio di mercoledì 15 gennaio ha registrato il 19,3% di share, con undi 2milioni 920mila telespettatori. Un risultato non troppo lontano dal 21,5% di Rai 1, che però si limitava a trasmettere un film, La ragazza della palude. Ieri invece, pur vincendo la serata, è sceso al 16% di share con 2milioni 465mila telespettatori.è .