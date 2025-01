Ilrestodelcarlino.it - Il jazz d’autore per le notti nei club cittadini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Roberto Gatto (batteria) e Alessandro Lanzoni (organo hammond), esponenti di rilievo del panoramaistico globale, sono tra le stelle del format invernale della Cantina Bentivoglio. Cellule argute di modern mainstream proposte in ’souplesse’, vaganti in dimensione acustica: queste le meraviglie concertate da Roberto Gatto, vanto deldrumming che stasera dalle 22 sarà possibile ascoltare nel locale di via Mascarella, con il guru dei batteristi che, alla guida del New 4et, sottolinea la propria idea elastica e aperta di, la coesione e lo stimolo tra talenti di generazioni diverse. Lo supportano Alessandro Presti (tromba), Alfonso Santimone (pianoforte) e Gabriele Evangelista (contrabbasso). Stringate le anticipazioni sul concerto. "Cambiamo spesso le scalette – ammette il leader – perché questo è un gruppo che si rigenera in continuazione grazie all’equilibrio tra la mia musica, quella loro e la tradizione".