Iodonna.it - Il 2024 è stato un anno record per la produzione di energia verde. Un futuro pulito, alimentato da sole e vento e affrancato dall'energia fossile, non è più utopia

Leggi su Iodonna.it

Mentre Donald Trump inneggia all’oro liquido («Trivelliamo, ragazzi, trivelliamo», ha detto nel suo discorso di insediamento) e ritira gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, le fonti rinnovabili diventano sempre più un’alternativa credibile consolidata. In Cina, dove la capacità installata dirinnovabile ha registrato neluna crescita senza precedenti, superando i traguardi fissati per il 2030 con sei anni di anticipo. Ma anche in Europa: la European Electricity Review pubblicata oggi dal think tank Ember rileva che l’solare ha prodotto nell’11% dell’elettricità dell’Unione europea. Ha così superato per la prima volta ladi elettricità da carbone, al 10%. L’elettricità prodotta bruciando gas nell’UE è diminuita per il quintoconsecutivo e la generazione di elettricità da fonti fossili è scesa al minimo storico.