Juventusnews24.com - Hancko Juve, messaggio dall’entourage: hanno fatto sapere questo dalle parti della Continassa. Si comincia a delineare un quadro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del calciatore: ecco che cosasu di lui. Le ultime novità di mercatoStando a quanto spiega oggi il Corriere dello Sport, il calciomercatonon vuole mollare la presa per David. I bianconeri tenteranno un ultimo assalto primachiusurafinestra di mercato, ma nulla è scontato.L’entourage del calciatore, secondo il quotidiano, avrebbe ribadito che il Feyenoord non vuole rinunciare allo slovacco primafine di questa stagione. E così l’assalto potrebbe essere rimandato alla finestra prima del Mondiale per Club.Leggi suntusnews24.com