Juventusnews24.com - Goglichidze Juve, non si chiude la porta al difensore dell’Empoli: potrebbe essere il colpo last minute? Le ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, non silaal: tutti i dettagli sul giocatore accostato ai bianconeriTra i tanti nomi accostati alla difesa dellac’è anche quello di. Il giovaneclasse 2004uno di quei colpi in prospettiva che i bianconeriro fare nella sessione di gennaio.Secondo quanto rito da Sky Sport, infatti, dopo Renato Veigaro arrivare altri due nuovi difensori a Torino in questi ultimi giorni di sessione invernale.Leggi suntusnews24.com