Metropolitanmagazine.it - Gli Afterhours celebrano i vent’anni di “Ballate per piccole iene” con un tour in giro per l’Italia

Glihanno appena annunciato di essere pronti a partire per un lungoche li porterà a girare in lungo e largo la penisola. La data zero sarà il 26 giugno, e si partirà da Bologna. «diper. L’album sarà ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM/Universal Music Italia. A giugno, torneremo a suonarlo sul palco in formazione originale: Agnelli, Viti, Ciffo, Prette». Con questo breve messaggio Manuel Agnelli e soci hanno dunque reso pubblico il loro desiderio di celebrare insieme ai fan il traguardo raggiunto dal loro ottavo album in studio, uscito il 15 aprile 2005.A stupire, tuttavia, è la formazione del gruppo: a dieci anni dall’addio Giorgio Prette riprende il suo posto alla batteria, a discapito del suo sostituto, Fabio Rondanini.