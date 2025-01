Ilrestodelcarlino.it - Già 1.655 biglietti venduti tra gli ospiti

E’ già record stagionale in relazione al numero di tagliandinel settoredell’Orogel Stadium. Sabato saranno, infatti, almeno 1.655 i tifosi dei galletti che affolleranno la Curva Ferrovia. Il numero è relativo ai tagliandifino a ieri sera e che, sommando anche irelativi agli altri settori del Manuzzi porta il totale provvisorio a quota 2.741. Con ancora due giorni a disposizione (la prevendita terminerà domani sera) è già stato battuto il primato relativo al torneo 2024-25 fino a ieri detenuto dai supporter modenesi, arrivati in Romagna in 1.610. Seguono poi quelli della Reggiana, che si erano fermati a 1.418. Tornando ai tifosi baresi, invece, le stime individuano in circa 1.200 quelli che si sposteranno direttamente dalla Puglia, mentre gli altri raggiungeranno Cesena da altre zone del centro e nord Italia.